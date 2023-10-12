Destici: Cumhur İttifakı sadece seçim iş birliği demek değil

'ARAP BİRLİĞİ VE İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NIN DAHA HIZLI HAREKET ETMESİ GEREKİYOR'

Çağrısının sadece batılı devletlere yönelik olmadığını söyleyen Destici, "Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha hızlı hareket etmesi ve çok net bir durum sergilemesi gerekiyor. İslam dünyası; ateşkes için, barışın sağlanması için net duruş koyarsa daha erken sonuç alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde AK Parti ile iş birliğine ilişkin bir soruya Destici, "AK Parti büyük kurultayını yaptı. Biz de 22 Ekim'de kongremizi gerçekleştirdikten sonra bunları o zaman daha net bir şekilde oturup konuşma imkanı bulacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı sadece seçim iş birliği demek değildir. Bir ruhu, amacı vardır. O da; devletin varlığını muhafaza etmek, ülkenin bütünlüğünü muhafaza etmek, milletin birliğini, istikbalini ve istiklalini korumaktır. Bir başka önceliğimiz de Türkiye'yi bu darbe anayasasından kurtarmak, demokratik, sivil bir anayasa kavuşturmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimiz ve milletimiz için Cumhur İttifakı içinde çalışmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.