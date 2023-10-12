Disney Atatürk dizisini iptal etmişti! 10 Kasım’dan önce TBMM’ye gelecekler...





HÜRRİYET İHLALİ VAR

Disney'in yaptığının açık bir sansür hak ve hürriyetlerin ihlali olduğunu kaydeden Yayman, "Türkiye'nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz. Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD'deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendilerini anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz. Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



CHP FİKİR BEYAN ETMEDİ

Komisyonun CHP'li üyesi Tuncay Özkan, dizinin içeriği ve muhtevası hakkında herhangi bir fikirleri olmadığını aktararak, "Filmin içeriğini bilmiyoruz. Görmeyi, izlemeyi, değerlendirmeyi doğru buluruz" dedi.