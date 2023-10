Disney Atatürk dizisini iptal etmişti! 10 Kasım’dan önce TBMM’ye gelecekler...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus yetkililerinin 9 Kasım'da komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı görüşüldü. Yayman, komisyon üyelerince Disney Plus yetkileri ile temas kurulduğunu ifade ederek, "Meclis'te kendilerini ifade etmek istediklerini söylediler" dedi. Yayman, Disney Plus yetkililerinin 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85'inci ölüm yıl dönümünden bir gün önce 9 Kasım'da komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirterek, bu tarihten sonra diğer dijital platformları da dinleyeceklerini kaydetti. Yayman, RTÜK'den de konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını söyledi.