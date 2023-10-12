Hakkari’de terör operasyonu: Silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonda BTÖ'ye ait 1 adet mavzer piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet el bombalarına ait fünye, 1 adet mavzer piyade tüfeği şarjörü, 372 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 10 gram uyuşturucu madde, 100 metre elektrik kablosu ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir.