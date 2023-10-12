Haberler Gündem Haberleri İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Gazze'ye ambulans yardımı yapacağız
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:10 Son Güncelleme: 12.10.2023 17:13

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Gazze'ye ambulans yardımı yapacağız

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri olarak toplayacakları bağışlarla, Gazze’ye ambulans yardımı yapacaklarını açıkladı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Gazze’ye ambulans yardımı yapacağız

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, "AK Parti, MHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri olarak aramızda toplayacağımız bağışlarla, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için bir ambulans yardımı yapma kararı aldık. Aziz milletimize duyuruyoruz. Ambulansımız inşallah oradaki kardeşlerimizin acısını saracak. Biz de devletimizin ilgili birimleriyle istişare yaparak kendi aramızda topladığımız bu yardımı bir ambulansın alınması için ilgili yerlere ulaştıracağız. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Gazze'ye ambulans yardımı yapacağız
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