Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye, birçok dünya ülkesine örnek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Kızılay tarafından Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım himayesinde başlatılan "81 İl 81 Anaokulu Projesi" çerçevesinde Kırıkkale'de yaptırılan Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulunun açılış törenine katıldı.

Bakan Tekin, törende yaptığı konuşmada okulu yaptıran hayırsever Mıstaçoğlu ailesi ve tüm hayırseverlere şükranlarını sunduğunu belirtti. Mıstaçoğlu ailesinin isminin bu sayede yaşayacağını aktaran Tekin, "Arkasından hayır dualarıyla anılacaklar. Bütün hayırseverlerimizi bu anlamda bu türden hiç bitmeyecek sadakayıcariyeye dahil olmaya, katkı vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ÖĞRENCİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR"

Tekin, Türk devlet geleneğinde eğitimin kundakta başladığını vurgulayarak, "Eğer Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek Türkiye Yüzyılı kundaktaki çocuğun eğitiminden başlıyor. O yüzden biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatları, önderliği ve katkılarıyla okul öncesi eğitimde Türkiye, birçok dünya ülkesine örnek gösterilecek düzeye gelmiş durumda. Şu anda sadece okul öncesi eğitim veren özel ve resmî 40 bin civarında dersliğimiz var. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci okul öncesi eğitim kurumlarına devam ediyor ve çağ nüfusuyla kıyaslandığında bu, çok ciddi bir rakam. 5 yaş grubu itibarıyla baktığımızda okullaşma oranı çağ nüfusunda yüzde 94. Bu da çok ciddi bir rakam. AK Parti hükûmetleri döneminde eğitim sürecine katkılarından dolayı Binali Yıldırım Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Fatih Projesi'nin tıkanan birçok noktasında büyük katkılarınızla sorunları aşmıştık" diye konuştu.

Vali Mehmet Makas ise, "İnanıyoruz ki bu yapılan okullarda yetişen evlatlarımızın marifetiyle özlenen ve beklenen Türk milletinin önderliğinde tüm dünyaya barış ve huzur gelir. İnşallah bu en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yetişecek. İlimize şereftir onurdur, son başbakanımız Binali Yıldırım ve ailesi burada. Kıymetli hanımefendinin önderliğinde ailesinin de katkılarıyla bugün 81 ilden anaokulunun 60'ıncısını açıyoruz. Diğer 21 ilde de inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben milletimiz ve Kırıkkale'miz adına şükranlarımızı arz ediyorum. Bu yatırımı yapan Mıstaçoğlu ailesine ve hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa Vali Mehmet Makas, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bağışçı Mıstaçoğlu ailesi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

