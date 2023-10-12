SON DAKİKA | Bakan Fidan Mısır’a giderek mevkidaşıyla görüşecek

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'de uyguladığı sivil katliamları devam ederken Dışişleri Bakanı Fidan'ın kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin davetine üzerine 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a gidecek.

Fidan- Şükri görüşmesinde uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan Filistin-İsrail geriliminin ele alınması bekleniyor. Mısır Gazze'ye kara sınırı bulunan tek ülke olması nedeniyle, abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabileceği tek destinasyon olarak görülüyor.

Türkiye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana sivillere zarar verilmemesi ve insani trajedilere meydan verilmemesi konusunda çağrıda bulunuyor. Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti bu noktada büyük önem taşıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.