Son dakika: MSB’den düşürülen SİHA ile ilgili dikkat çeken açıklama: O iddialar yalanlandı

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON 1 HAFTADA 252 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır.

IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE 194 HEDEF İMHA EDİLDİ

1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarda 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekâtlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

SİHA İLE İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiaları tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil. Uçak Ürdün'den kalktı.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin'e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır."