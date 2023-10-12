Haberler Gündem Haberleri Son dakika | TBMM'de ortak Filistin bildirisi: Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz
Giriş Tarihi: 12.10.2023 21:44 Son Güncelleme: 12.10.2023 22:01

Son dakika | TBMM'de ortak Filistin bildirisi: Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.TBMM ortak bildirisinden: "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz."

Son dakika | TBMM’de ortak Filistin bildirisi: Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

"SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUZ"

TBMM ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz.

Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz.

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Son dakika | TBMM'de ortak Filistin bildirisi: Sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz
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