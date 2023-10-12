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Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:31

Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
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