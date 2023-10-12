Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Giriş Tarihi: 12.10.2023 22:52 Son Güncelleme: 12.10.2023 23:09

Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü askeri operasyonları hedef alan sözlerine Türkiye'den çok net yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "ABD Başkanınca yinelenen kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır." dedi.

AA
Türkiye’den ABD’ye Barış Pınarı tepkisi! Biden’ın skandal sözlerine Dışişleri’nden sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında 2019'dan itibaren "ulusal acil durum" başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE VURULDU

Barış Pınarı Harekatı'nın, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu ve bunları Türkiye sınırlarından uzaklaştırdığını belirten Bilgiç, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ANGAJMANINI SONLANDIRMALI"

Sözcü Bilgiç, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BİDEN, ACİL DURUM HALİNİN UZATILMASINA KARAR VERMİŞTİ

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti.

BIDEN'DAN SKANDAL SÖZLER: TÜRK ORDUSUNU TEHDİT OLARAK NİTELEDİ

Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetmişti.

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Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
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