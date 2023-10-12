Türkiye’den ABD’ye Barış Pınarı tepkisi! Biden’ın skandal sözlerine Dışişleri’nden sert yanıt

BIDEN'DAN SKANDAL SÖZLER: TÜRK ORDUSUNU TEHDİT OLARAK NİTELEDİ

Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetmişti.