Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca duyurdu: Yapay zeka destekli Yargıtay İçtihat Merkezi’nin testleri başladı

Yargıtay'da "Dehukam, Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler Kollegyumu" düzenlendi. Kollegyuma; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Ankara Üniversitesi DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Birkan ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Kollegyumda konuşma yapan Yargıtay Başkanı Akarca, "Bu yönleriyle denizde cebri icra hem ciddi bir bilgi birikimi hem de çok hızlı hareket etmeyi gerektirir. İşte bu nedenle, denizde cebri icranın amacına uygun, etkin ve zamanında yerine getirilmesi denizcilik faaliyetlerinde büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yargıtay'ın, yapay zeka destekli "Yargıtay İçtihat Merkezi" kurduğunu hatırlatan Akarca, "Bu bilişim sisteminin özet, kişisel verilerin arındırılması, karar arama gibi birçok bileşeni yapay zeka ile çalışmaktadır. Yargıtay İçtihat Merkezi, geçen haftadan itibaren test amaçlı olarak Yargıtay içinde kullanıma açılmıştır. Şu an karar işleme süreci devam etmekte olup, yayınlanacak karar sayısı hedeflediğimiz asgari bir seviyeye ulaşınca halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yargıtay İçtihat Merkezi'nin yapay zeka bileşenleri tamamen Yargıtay sunucuları üzerinden, dışarıdan müdahaleye kapalı olarak çalışmakta olup, yapay zeka eğitimleri de belirlediğimiz veri seti havuzundan yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.