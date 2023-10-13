Bakan Fidan, BAE’li mevkidaşıyla görüştü! Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Gazze'deki insani duruma ilişkin telefonda görüştü.
MISIR'A GİDECEK
Öte yandan Bakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle bugün Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi