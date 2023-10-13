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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:14

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü! Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani duruma ilişkin durum ele alındı.

DHA
Bakan Fidan, BAE’li mevkidaşıyla görüştü! Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Gazze'deki insani duruma ilişkin telefonda görüştü.

MISIR'A GİDECEK

Öte yandan Bakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle bugün Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi

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Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü! Gündem Gazze...
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