Bakan Fidan, BAE’li mevkidaşıyla görüştü! Gündem Gazze...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi