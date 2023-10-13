Bakan Tekin, Tekirdağ il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

Millî eğitim camiasının büyük bir teşkilat olduğunu vurgulayan Tekin, "Türkiye'de şu anda 20 milyona yakın öğrenci, 1 milyona yakın öğretmenimiz, 76 binin üzerinde de kurumumuz var. Böyle baktığımızda koskoca bir teşkilat... Bu teşkilatın da kendi içinde yönetilmesiyle ilgili hızlı karar alınması gereken ve sık sık kararların revize edilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci doğru yönetmek adına taşra teşkilatlarımızla sürekli irtibat hâlindeyiz." diye konuştu.

"Son yirmi yılda eğitime yapılan yatırımlar dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda" Bakan Tekin, Türkiye'de 2002 yılında 367 bin 145 derslik olduğunu dile getirerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bunlardan bir kısmının daha sonrası süreçte yıkılıp yeniden yapıldığını da varsayarsak reel olarak 300 binin altında bir derslikle karşı karşıyayız ama şu an bizim Türkiye genelinde 742 bin 323 dersliğimiz var. Yani son yirmi yılda derslik stokumuz 2,5 kat artmış durumda. Aynı göstergeler öğretmen açısından da geçerli. Dolayısıyla son yirmi yılda eğitime yapılan yatırımlar ciddi şekilde dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda."

Eğitimin dinamik bir süreç olduğunu, talep ve beklentilerin sürekli yenilendiğini belirten Tekin, değişen koşullara göre sürekli kendilerini revize etiklerini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime verdiği öneme değinen Tekin, eğitim konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadığına işaret etti.

Türkiye'de özellikle 2000 yılından önce inşa edilen binaların, deprem mevzuatına göre yapılmaması nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştıklarını anlatan Tekin, "Bakanlık olarak deprem konusunda yapı stokumuzun neredeyse tamamının tahkik ve tetkik işlemlerini yaptık. 3 bin 632 okulda güçlendirme işlemi yapmışız. Türkiye'de 1.583 okul deprem sebebiyle yıkılıp yeniden yapılmış durumda. Tekirdağ'da ise 118 okulumuzda güçlendirme işlemi yapılmış, 64 okulumuzun 48'i de yıkılıp yeniden yapılmış." ifadelerini kullandı.