Bakan Yerlikaya: 2 ildeki tefecilik operasyonunda 13 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından tefecilere yönelik 2 ilde çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen 'örgütlü tefecilik', 'şantaj' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonda, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araç aramalarında silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve nakit para ele geçirildi.



80 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ



Çete üyelerinin, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay kar payı verdiği; ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına tescil ettirip, mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği belirlendi. Çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü ve bu yöntemle şu ana kadar yaklaşık 80 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Çetelerle ve tefecilerle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.