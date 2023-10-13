SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ABD’ye ’Suriye’ tepkisi: Aramızda güvenlik sorunu var

Son dakika haberleri: Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. ABD'nin, PKK'nın uzantılarıyla yaptığı faaliyetlerin Türkiye'nin güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetine sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmıyor" dedi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE CESARET VERMEKTEDİR"
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"ABD Başkanı'nın dün Suriye konusundaki yaklaşımını biz de bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. ABD'nin, PKK'nın uzantılarıyla yaptığı faaliyetler Türkiye'nin güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz senle NATO'da nasıl beraberiz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir. Milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı'nın, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu ve bunları Türkiye sınırlarından uzaklaştırdığını belirten Bilgiç, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına da katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Sözcü Bilgiç, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Joe Biden Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti.
Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.
Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetmişti.