Bulutlar çetesi çökertildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya "Her an enselerindeyiz"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından "Bulutlar" olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilde operasyon düzenlendi.

EĞLENCE MEKÂNLARINA ÇÖKTÜLER

Suç örgütünün eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşların huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca; alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları ortaya çıkarıldı.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.