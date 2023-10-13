Can Atalay’ın başvuru görüşmesi ertelendi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Şeraffetin Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusuna ilişkin Genel Kurul görüşmesini erteledi. Erteleme gerekçesi olarak, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 54. Maddesi işaret edildi. Madde gereğince; üyelerden birinin müzakere başlamadan önce, dosyayı yeterli derecede inceleyemediğini belirtmesi nedeniyle müzakerenin başka bir güne bırakıldığı öğrenildi. Atalay, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvurunun, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmesinin ardından 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bu süreçte Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.