İşçi Numan’dan Kılıçdaroğlu’na isyan: Şeref sözünü unuttun

Evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki Numan Büyükhan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yaparken performans düşüklüğü bahane edilerek 10 ay önce raporluyken işten kovuldu. Büyükhan, 'promosyon vurgunu' iddialarını sorguladığı gerekçesiyle belediyeden apar topar çıkarıldığını ifade ederek 4 Şubat 2023'te Tekirdağ'dan Ankara'ya "Hak ve adalet" yürüyüşü gerçekleştirip 1.5 ay CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı. Büyükhan, yaklaşık 10 aydır işsiz olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi dönemlerinde hiçbir emekçinin işten atılmayacağı yönünde şeref sözü verdi.Fakat bu sözü tutmadı. Nerede kaldı bu söz? Evim kira ve üç çocuk ile mağdurum. Nereye iş başvurusu yapsam engelleniyor. Madem performansı düşük bir şofördüm neden 12 yıl çalıştırdınız? İllâki adalet yerini bulacak. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. Adalete güveniyorum" dedi. Ülke genelinde CHP'Lİ belediye şirketlerinin 30 binin üzerinde işçiyi işlerinden ettiklerini söyleyen Büyükhan, açtığı işe iade davasının sürdüğünü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dosyayı takip etmemesi sebebiyle davanın henüz sonuçlanmadığını belirtti.