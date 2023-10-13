İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DHKP/C terör örgütünün son dönemde eylem arayışında olduğu, örgüte ait evlerde; silah/mühimmat, dokümanların bulunduğu, gizli bölmelerin olduğu ve adli makamlarca aranan örgüt mensuplarının olabileceği belirlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan tespitlerin ardından bu sabah Sarıyer ilçesinde bulunan 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y., H.P. ve A.G. isimli şüpheliler yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tablet, 1 laptop ve 1 adet cep telefonu, 2 gaz maskesi ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.