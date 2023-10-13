Mansur Yavaş 110 vaadinin hiçbirini yerine getirmedi! ABB Meclisi’ne önerge

Göreve geldiği günden beri Ankara'ya tek bir çivi çakma girişiminde bulunmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce Ankaralılara 100'ün üzerinde vaatte bulunmuştu. Yavaş'ın vaatleri arasında en dikkat çeken ise Ankara'da ulu tarım yapılabilicek olmasıydı. Ancak Yavaş unuttuğu her söz gibi bu sözünü de yerine getirmedi. Yavaş'ın söz verip de yapmadığı vaadini ise ABB Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi hatırlatarak meclise projenin hayata geçirilmesi için önerge verdi.

110 VAATTEN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Oğuz Kaan Tanrıverdi, "25 mahalle muhtarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında 128 Kilometre uzunluğu bulunan 3 ayrı boru hattının toplamda 358 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve 25 mahallemizin suyla kavuşabileceğini ve sulu tarım yapılabileceğini gördük. Şu anda Ankara'da 12 Milyon dönüm tarım arazisi var. Bu arazilerimiz Ankara için büyük bir katma değere sahip. Ankara–Kızılırmak Su Hattı Projesi, hâlihazırda sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal çiftliğinde (BAKAP) ve 4 adet özel hizmet vermektedir. Ayrıca Kesikköprü sulama kooperatifi 6 bin 400 dönümlük araziye 3 yıldır onay beklemektedir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili seçim vaadi niteliğinde pek çok açıklaması mevcuttur; ancak ortada bir irade ve ilgi söz konusu değildir. Köylümüzü, çiftçimizi muhtaç etmeyelim. Seçimden önce Ankaralılara 110 vaatte bulundunuz. Ancak görüyoruz ki bugüne kadar hiç birini yerine getirmediniz. Ekonomiden ne yazık ki anlamıyorsunuz" İfadelerini kullandı.

4 BUÇUK YILDA ELDE VAR SIFIR!

31 Mart seçimleri öncesi Ankaralılara 110 vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en dikkat çeken vaadi Ankara'da sulu tarım yapılabileceği vaadiydi. 4 buçuk yıldır görevde olan Yavaş söz konusu vaadi ile ilgili herhangi bir adım atmazken söz konusu projenin hayata geçirilmesine ilişkin ABB Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi, ABB Meclisi'ne önerge verdi.

"BU PROJE İLE 25 MAHALLE SUYA KAVUŞABİLİR SULU TARIM YAPILABİLİR"

ABB Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi, "MHP Genel Başkanımız, Ankara İl Başkanlığımızın ve ABB Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimizin talimatları ile 25 mahalle muhtarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında 128 Kilometre uzunluğu bulunan 3 ayrı boru hattının toplamda 358 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve 25 mahallemizin suyla kavuşabileceğini ve sulu tarım yapılabileceğini gördük. Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı ve Bala ilçelerimizden geçen bu hatlarımız daha çok park ve bahçelerde suyun kullanımı, ağaçların kurumaması ve yeşile olan katkısı hatta mutfak masralarına bile katkısı olabilir. Şu anda Ankara'da 12 Milyon dönüm tarım arazisi var. Bu arazilerimiz Ankara için büyük bir katma değere sahip. Ufak bir hesapla dönüm başına bir buğday eksek. 200 kilogram rekolte fazlası alsak bu Ankara'nın ekonomisine çiftçilerimizin cebine 17 Milyar gibi bir paranın girmesi demektir. 17 Milyarın ekonomideki döngüsünü sağladığımızda 200 Milyar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu para Ankara ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlıyor. Ankara–Kızılırmak Su Hattı Projesi, hâlihazırda sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal çiftliğinde (BAKAP) ve 4 adet özel hizmet vermektedir. Ayrıca Kesikköprü sulama kooperatifi 6 bin 400 dönümlük araziye 3 yıldır onay beklemektedir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili seçim vaadi niteliğinde pek çok açıklaması mevcuttur; ancak ortada bir irade ve ilgi söz konusu değildir. Köylümüzü, çiftçimizi muhtaç etmeyelim. Seçimden önce Ankaralılara 110 vaatte bulundunuz. Ancak görüyoruz ki bugüne kadar hiç birini yerine getirmediniz. Ekonomiden ne yazık ki anlamıyorsunuz" dedi.

"İSTİKRAR OLMAYAN YAPIDA BAŞARI ELDE EDİLEMEZ"

Tanrıverdi şöyle devam etti; "Kızılırmak suyunun debisi 5.5 milyar metreküp, Ankara'nın ihtiyacı ise 3.5 milyar metreküptür. Yani "Kızılırmak Su Hattı Projesi" hayata geçtiği takdirde, Ankara'nın tarım arazisinin su ihtiyacı rahat bir şekilde karşılanabilecektir. İlçelerimizde yaptığımız incelemelerde gördük ki "Varlık içinde yokluk çekmek" deyiminin anlamının karşılık buluyor. Bala ilçemizde, Kızılırmak suyunun yanı başında, 34.580 dönümlük tarım arazisinin 'Kesikköprü Sulama Kooperatifi' bünyesinde 6 bin 400 dönümlük kısmına 2020 yılında onay alınmış; ancak projelendirme neticelendirilmediğinden 3 yıldır bir sonuca ulaşılamamıştır. Gölbaşı ilçemizde ise yine su sıkıntısından dolayı tarım arazileri istenilen verime ulaşamamıştır. Mahalle muhtarlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde, tarafımıza iletilen eleştirilerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan birim müdürlerinin sıkça değişime uğramasıdır. Belediyenin iç işlerindeki makam kavgası ve buna bağlı olarak, vatandaşın her işi düştüğünde farklı bir isme derdini anlatmak zorunda kalması, zaman kaybından başka bir şey değildir. Herkes bilmelidir ki istikrar olmayan bir yapıda, başarı da elde edilemez."

"BAHANELERE AYIRACAK, İÇ ÇEKİŞMELERLE OYALANACAK VAKTİMİZ YOK"

"Kızılırmak suyu akıyor, maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi bakıyor" diyen Tanrıverdi, "Ankara; siyasi başkent olmanın yanı sıra tarımın başkenti olmaya da muktedirdir. Bu verimli arazileri işlemek, vatandaşlarımızı tarıma teşvik etmek ise bizim elimizdedir. Daha da önemlisi hâlihazırda tarımla uğraşan çiftçimizi güçlendirmek, onların sorunlarını gidermek bizlerin en önemli vazifesidir. Tam bu noktada 'Ankara-Kızılırmak Su Hattı'nın Ankara tarımına kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu acı tabloyu ortadan kaldırmak hepimizin görevidir. Bahanelere ayıracak vaktimiz yoktur. İç çekişmelerle oyalanacak vaktimiz yoktur. Umut verip geri çekilecek bir anlayışımız asla olmamalıdır. Ankara'da sulu tarımın yaygınlaşması için bir an önce gereğinin yapılması icap etmektedir. Ankara'mız, tarım kenti olacak kapasitededir. Bunun için, Kızılırmak suyunun tarım arazileri ile buluşmasını gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu.