Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı’nda gazetecilerle bir araya geldi

"IRAK VE SURİYE'DEKİ DURUMDAN BESLENMEYE DEVAM EDİYOR"

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın üçüncü oturumunda mevcut güvenlik ortamında ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve planların ele alındığını belirten Güler, Türkiye'nin NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına yaptığı katkıları dile getirdiklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bunun NATO'nun savunma ve caydırıcılık hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladık. Ankara'da yaşanan menfur hadisenin, terörizm tehdidinin azalmadığının, Irak ve Suriye'deki durumdan beslenmeye devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdik. Ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların, ittifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmadığını ve sonlandırılması çağrımızı bu vesileyle bir kere daha yineledik." ifadelerini kullandı.

Son oturumda ise ittifakın harekat ve misyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Öncelikle Kosova'da kısa süre önce üstlendiğimiz KFOR Komutanlığının önemine ve bu görevi tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getireceğimize vurgu yaptık. AB üyesi olmayan müttefiklerin, AB'nin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanmasının önemini bir kez daha hatırlattık. Vilnius Zirvesi'ndeki taahhüdümüze bağlı olduğumuz ancak İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adımlar, terörle mücadelede yeni hukuki düzenlemeleri uygulamasını beklediğimizi, NATO üyeliğinin onaylanması konusunda ise nihai kararın Meclisimizde olduğunu belirttik."

TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 71 yıllık güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak Türkiye'nin bir yandan NATO'ya önemli katkılarda bulunurken diğer yandan da yürütülen çalışmaları yakından takip ederek menfaatleri doğrultusunda azami ölçüde yönlendirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda da gündemdeki konulara ilişkin görüşlerimizi birinci ağızdan ifade ettik. Ayrıca, terörizm konusundaki hassasiyetlerimizi her ortamda olduğu gibi burada da dile getirerek, hem oturumlarda hem de ikili görüşmelerimizde, PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Terörün her türlüsüyle mücadelede müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi, PKK/YPG terör örgütünü desteklemenin hiçbir mazereti olamayacağını ve hiçbir şart altında bunu kabul edemeyeceğimizin altını çizdik. NATO'ya verdiğimiz tüm katkı ve desteklerimize rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmamız kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlar sadece bizim güvenliğimizi değil aynı zamanda NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de kayda değer ve önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz."