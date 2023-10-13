MKE patlamasında sanıklar teknik nedenlere sığındı: Tahliye edildiler!

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'nde (MKE) 10 Haziran'da meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştma kapsamında fabrika müdürü Durdu Uğur Ş, fabrika müdür vekili Kuntay K, üretim mühendisi Zafer S, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Ş, fabrika müdür vekili Kuntay K, üretim mühendisi Zafer S, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. İddianamede patlamanın meydana geldiği Teleks Mikser Atölyesi'nin 02 bölümünde, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamit, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı aktarıldı. Olay günü fazla mesaiye gelen personel tarafından yapılması planlanan jelatinit dinamiti üretiminin iptal edilmesi üzerine, üretimde kullanılan nitrogliserinin (NGL) tahliyesi ve temizliği için dört işçi NGL tankının yanına gittiği ifade edildi. Ardından işlem sırasına göre önce su vanasının, daha sonra NGL vanasının açılması gerekirken, İbrahim Özdemir tarafından önce NGL vanası açıldığı bu hata sonucu patlama meydana geldiği kaydedildi.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, iddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıklara söz verdi. Fabrika müdürü Durdu Uğur Ş. patlamayı genel müdür yardımcısının araması ile öğrendiğini söylerken, Patlayıcı Takım Lideri Ahmet A. ise patlamanın olduğu esnada fabrikada olduğunu kaydetti.

'PATLAMA 5-6 NEDENİN BİRLEŞMESİYLE MEYDANA GELMİŞTİR'

Ahmet A., üretimin aylık ve yıllık olarak yapıldığını, plana göre de üretimin yapıldığını dile getirerek, "Bu patlama 5-6 nedenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Nisan ayının son haftası yaptığımızın planda da üretim Haziran ayında yapılacaktı. Onun için herkes mesaiye çağrılmıştı. Üretim Pazartesinden Cuma gününe kadar sorunsuz devam etti. Cumartesi günü üretimde bir değişiklik olmadığı için aynı üretim devam etti. Bu patlama 5-6 nedenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bir kişinin yapacağı işi birden fazla kişi fazla yapmıştır bu hatadır, bu nedenle patlama olmuştur. Temizliği yapılmamıştır bu hatadır. Kişi, otomasyonla yapılacak şeyi manuel yapmıştır, bu hatadır" dedi.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Oktay Armağan ise 23 yıldır söz konusu fabrikada çalıştığını ve cumartesi günü geleceklerin listesini kendisinin hazırladığını söyledi. Sanık savunmalarının ardından avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, tutuklu yargılanan üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy hakkında delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle tutuksuz sanıklarda olduğu gibi yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.