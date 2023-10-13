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Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:14

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonda 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.

DHA
MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonda 1 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.


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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonda 1 şehidimiz var
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