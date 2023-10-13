MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonda 1 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur.
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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonda 1 şehidimiz var