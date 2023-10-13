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Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:05

MSB, Gazze için hazırlanan yardımların Mısır'a ulaştığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

DHA
MSB, Gazze için hazırlanan yardımların Mısır’a ulaştığını duyurdu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.

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MSB, Gazze için hazırlanan yardımların Mısır'a ulaştığını duyurdu
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