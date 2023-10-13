Olacağı buydu! Festival alanı savaş alanına döndü

Adana Valiliğinin "Yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük çocukların da göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yaşanabileceği için" uygun görmediği ve yasakladığı Çukurova Rock Festivali savaş alanına döndü. Festivale gelen binlerce genç güvenlik görevlilerini aşıp, bariyerleri yıkıp konser alanına girmek istedi. Güvenlik güçleriyle gençler arasında kavga çıktı. Görevliler ve gençler birbirlerine yumruklarla saldırdı.

VALİLİK UYGUN GÖRMEDİ

Adana'da 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik tarafından festival organizasyonuna gönderilen yazıda şöyle denildi: "Etkinliğin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında organizasyon tarafından zafiyetler oluşabileceği alan çevresinin açık olması ve etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahısların bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb. asayiş olaylarının yaşanabileceği, ayrıca etkinlik alanın Kasım Gülek Bulvarında trafiğin yoğun olması nedeniyle etkinlik alanı ve çevresinde yeteri kadar park alanının bulunmaması sebebiyet verebileceğinden etkinliği düzenlenmesinin emniyet ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirildiği göz önünde bulundurularak, bahse konunun etkinliği uygun görülmemiştir."

18 YAŞ ÜSTÜNE AÇTILAR

Valilik tarafından festivalin iptal edilmesi üzerine organizasyon yetkilileri mahkemeye başvurdu. Adana İdare Mahkemesi'nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından festival kapılarını sadece 18 yaş üstü kişilere açtı. Festivale ilgi gösteren binlerce kişi, Seyhan Nehri kıyısındaki konser alanının çevresinde yoğunluk oluşturdu.

HER YERE SALDIRDILAR

Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması nedeniyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı. Güvenlik görevlilerini aşıp, bariyerleri yıkan gençler, bu defa festivalin bilet gişelerinin yanındaki diğer barikatta akın etti. Bu kez gençler prefabrik gişelere zarar verdi, bazıları da barikatları yıktı. Güvenlik görevlileri ile gençler birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kalabalık içerisindeki bir kadın da, gruba müdahale etmeye çalışan erkek güvenlik görevlisine tekme ve yumruk attı. Organizasyonlar bir süre sonra 18 yaş altındaki gençleri konser alanına aldı.