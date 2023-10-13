Polis memuru şehit olmuştu! İkinci operasyonda 7 gözaltı var…

Polis Memuru Cihat Ermiş'in İstanbul Büyükçekmece'de şehit olduğu olayla ilgili operasyon düzenlendi. İlk olarak dokuz kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili düzenlenen ikinci dalga operasyonda olayla ve ilk yakalanan şüphelilerle bağlantılı yedi kişi daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, yedi mermi, Uzi görünümlü bir silah, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Büyükçekmece İlçesi'nde faaliyet yürüten "Cecoisagrubu" üyeleri ve sözde liderleri oldukları iddia edildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti, Silah Ticareti, Silahla Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek, Silahlı Yağma" suçlarını işledikleri belirlenen çete üyelerinin, bölgede bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturup, zorla alıkoydukları bazı kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları iddia edildi. Suçları kiralık veya çalıntı motosikletlerle işleyen çetenin üyelerinin suçlarda ayrıca daha az şüphe çekmeleri ve daha az ceza almalarından dolayı 18 yaşından küçük bazı çocukları kullandıkları ve işledikleri suçları aynı çocuklara üstlendirdikleri de iddia edildi. Yedi çete üyesi adliyede sevk edildi.