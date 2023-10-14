Başkan Erdoğan, Macron’la görüştü: Masum sivillere yönelik ihlaller kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükûnetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Erdoğan uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi. Erdoğan ile Azali'nin Mabeyn Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.