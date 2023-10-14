Başkan Erdoğan’dan Filistin mesajı: Gazze masum ve mağdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapanış töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerini yaşarken İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler, hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Gazze'deki insani durumu kötüleştiren ablukanın, bölgeyi provokasyonlara açık hassas bir duruma getirdiği malumdur. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm dünyaya sesleniyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla acıya, daha fazla gerilime, daha fazla gözyaşına sebep olacaktır.İsrail yönetiminin Refah Kapısı'ndan, insani yardım geçişlerine izin vermesi gerekiyor. El Ariş Havalimanı'na, içerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye intikal eden ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12.00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD başkanlığımız, yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkiyle ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Biz bunu yaparken, Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde bunu yaparken, Katar bu tür yardımları yaparken, aynı şekilde Suudi Arabistan bunları yaparken ama bir de bakıyoruz ki Amerika buraya uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyor.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde acaba bunlar var mı? Şu anda Gazze'de yerle yeksan edilen kadın, çocuk, anne ne var ne yok, hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz, dertliyiz. Biz dertleniyoruz. Eğer İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygınız varsa o zaman kusura bakmasınlar. Herkesin "Acaba biz buraya ne gibi bir yardımda bulunabiliriz" bunu konuşmaları lazım. Ama bunların böyle bir derdi yok. Şimdi kardeş Mısır makamlarıyla işbirliği içinde inşallah Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.Milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken Filistinlilere yapılan insani yardımların kesilmesi ise yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları aklıselim hareket ederek önce ateşkesi, sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım, ki şu anda Mısır'a gidiyor, gerekse MİT Başkanım, rehinelerin salıverilmesi başta olmak üzere krize çıkış yolu bulmak için temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ancak kimi aktörlerin sükûneti tesis etme yerine ateşe benzin döken provokatif tavırları hem bizim çabalarımızı sekteye uğratmakta hem de krizi derinleştirmektedir.Özellikle bir konuyu ifade etmem lazım. O da şudur: Gazze şu an itibarıyla masumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. Tabii, NATO'da beraber olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesi maalesef barışa, sükûnete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor.Son gelişmeler 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kendi topraklarında asırlarca baskıya, sömürüye, işgale maruz kalmış Afrikalı dostlarımızın da 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için gerekeni yapacaklarından şüphe duymuyorum.Dünya beşten büyüktür şiarıyla yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Son birkaç yılda, yaşadıklarımız tüm insanlığın kaderini Güvenlik Konseyi üyesi beş ülkenin insafına bırakmanın yanlışlığını bir kez daha ortaya koydu. 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir adaletsizliktir. Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum.Afrika kıtasıyla 2003'te 5.4 milyar dolar olan ticaret hacminin geçen yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolara yaklaştığını belirten Başkan Erdoğan, "Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 10 milyar doları aştı. Firmalarımız, enerjiden inşaata, tarımdan beyaz eşya ve gıdaya kadar farklı alanlarda iş yaparak Afrika'nın alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinde çok önemli vazifeler üstleniyor. Bugün 100 bini aşan Afrikalı işçinin Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkânına kavuşması bizim için gurur kaynağıdır" dedi.Amerika'nın Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. "İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum" diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de "Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum" derse ne diyeceksin?Amerika Başkanı'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamadaki yaklaşımını, biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. Yani Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.Biz, Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki, bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. E, biz senle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir.Ülkemize yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın, kaynağında ortadan kaldırmakta kararlıyız. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, şehitler verme pahasına bu terör örgütüne hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları, kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz.