Batı’nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney’den İsrail’e destek

İsrail, Filistin'e yönelik orantısız biçimde güç kullanarak savaş suçları işlerken, ABD'nin başını çektiği Batı bloku ise katliamlara destek üstüne destek veriyor. Hastaneleri, okulları, sivil yerleşim bölgelerini açık açık hedef alan İsrail sınır tanımayarak yasaklı fosfor bombasını bile kullanıyor...
Batı medya gücünü ve propagandasını arkasına alan İsrail ise katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu suça küresel şirketler de yaptıkları ikiyüzlü yardımlar ile ortak oluyor.
Dünyanın en büyük fast-food restoranlarından biri olan McDonald's İsrail'e ilk günlerden itibaren desteğini açıkladı. İsrail ordusuna ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtıklarını duyuran McDonald's İsrail'in sosyal medya hesaplarından da İsrailli askerlere her gün yaklaşık 4 bin öğün ücretsiz yemek sunulacağı duyuruldu.
Skandalın ortaya çıkması ile Türkiye'de şirkete yönelik yoğun tepki gösterildi ve boykot çağrıları yapıldı.