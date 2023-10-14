BM: İsrail, Gazze’yi cehenneme çeviriyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını dehşet verici olarak niteledi. Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saat içinde taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric de 1.1 milyon kişinin tahliye sürecinin iptal edilmesi için çağrı yaptı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 24 saat içinde 1.1 milyon kişinin tahliyesinin "gerçek dışı" olduğunu söyledi.