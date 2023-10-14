Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü

HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

Yapılan tespitler Harmandalında çevre ve insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediyesinin heyelanın topuk yani başlangıç kısmı olarak adlandırılan Eski deve Güreşi alanında vahşi depolama yaptığı tespit edildi.

ÇÖP SUYUNUN YERALTI SUYUNA SIZMASINI ÖNLEMEK İÇİN HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ

Yapılan denetimlerde Büyükşehir'in yerleşim alanlarının hemen dibine çöp döktüğü bölgede sızan çöp sularının yeraltı sularına karışmasını önlemek için hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucu ulaşılan bulgular bunlarla da sınırlı kalmadı. Büyükşehir Belediyesinin döktüğü çöplerin kaymasını önlemek için alanda topuk ve sedde oluşturmadığı, hiçbir mühendislik önlemi de almadığı ortaya çıktı.