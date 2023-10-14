CHP’li belediyeden halka barikat

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'de kızılçam ormanlarının tam ortasına kurulmak istenen çimento fabrikasının imar planının iptalini isteyen vatandaşların önüne meclis toplantısında barikat kurdu.

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecileri açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine verdiği ruhsatı iptal etti ve mühürledi.





VATANDAŞIN TALEBİNE KULAK TIKADILAR

Çimento fabrikasına karşı mücadele eden köylüler ve çevreciler, fabrika alanındaki 1/5000 ölçekli imar planının iptalini talep etmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısına katıldı. Muğla Büyükşehir, belediye meclis toplantısına katılan köylüler ve çevrecilerin arasına barikat kurdu. Vatandaşlar, barikata rağmen söz konusu imar planının iptalini talep ederek meclis gündemine alınmasını talep etti. Belediye, vatandaşların bu talebine kulak tıkadı. Vatandaşlar, durumu alkışlarla protesto ederek salondan ayrıldı. Duruma sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Seçimle başa gelenler halk ile arasına barikat kurmuş" diyerek tepki gösterdi.