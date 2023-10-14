Han Yunus ve Refah’a sürmek istiyorlar

İşgalci israil güçleri Gazzelileri, Han Yunus ve Refah bölgesine sürgün etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2.3 milyon kişi yaşıyor. İsrail'in boşaltmak istediği Kuzey Gazze'de 440 bin kişi, Gazze kent merkezinde ise 750 bin kişi yaşıyor. Deir El-Balah kentinde 320 bin kişi, Han Yunus'ta 430 bin kişi, Refah'ta ise 275 bin kişi yaşıyor. Bölge 365 kilometrekare yüzölçümüne sahip. Gazze Şeridi'nin sahil şeridi yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. İsrail-Gazze sınırı ise yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda.