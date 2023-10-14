İsrail’e büyük öfke

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için Beyazıt Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) organizasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri cenaze namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda, 'Hamas'a selam direnişe devam', 'Aksa Tufanı Siyonizm'i yenecek' ve 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları atarak İsrail'i protesto etti.Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Üsküdar ilçe teşkilatı üyeleri, cuma namazı sonrası Filistin'e destek çağrısı yaptı. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.Bartın ve Karabük'te cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Bartın'da okuyan Filistinli üniversite öğrencileri ise programa Filistin bayrakları ve yöresel kıyafetleri ile katıldı.Diyarbakır'ın Sur ile Bismil ilçelerinde aralarında STK'ların da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Dua eden grup, daha sonra Filistin'e destek çağrısı yaptı.Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yörüker Camii cemaati tarafından, cuma namazı sonrasında İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları protesto edilirken, yapılan basın açıklamasının ardından saldırılarda Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.Eskişehir'de İsrail'in katlettiği Müslümanlar için cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı ve protesto yapıldı.