Mısır’da kritik temas! Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire'de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı.
CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet sonrasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
MASADA KRİTİK KONULAR VAR
Görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.
Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.
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Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.