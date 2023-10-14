Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri turuncu diğeri gri kategoride iki terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 14.10.2023 08:34 Son Güncelleme: 14.10.2023 08:39

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri turuncu diğeri gri kategoride iki terörist etkisiz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan Bölgesinde; 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri turuncu diğeri gri kategoride iki terörist etkisiz

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan Bölgesinde; 1'i turuncu 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Biri turuncu diğeri gri kategoride iki terörist etkisiz
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