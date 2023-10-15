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Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:47

153 noktadan kamera görüntüsü toplayıp yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; seri kapkaç olayları gerçekleştiren iki kişiyi 153 noktadan toplanan ve incelemeye alınan güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ederek yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
153 noktadan kamera görüntüsü toplayıp yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Beylikdüzü İlçesi'nde gerçekleşen beş ayrı kapkaç olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 153 noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve açık kimliklerini tespit ettikleri U.E.A. ve B.Ç. isimli iki kapkaççıyı Esenyurt İlçesi'ne bağlı Gökevler Mahallesi'nde yakaladı. Bir motosiklet ele geçirildi. Kapkaç olaylarını söz konusu motosikletle gerçekleştirdikleri ve gizlenmek için kask taktıkları saptanan suç ortakları "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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153 noktadan kamera görüntüsü toplayıp yakaladılar
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