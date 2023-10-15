153 noktadan kamera görüntüsü toplayıp yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Beylikdüzü İlçesi'nde gerçekleşen beş ayrı kapkaç olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 153 noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve açık kimliklerini tespit ettikleri U.E.A. ve B.Ç. isimli iki kapkaççıyı Esenyurt İlçesi'ne bağlı Gökevler Mahallesi'nde yakaladı. Bir motosiklet ele geçirildi. Kapkaç olaylarını söz konusu motosikletle gerçekleştirdikleri ve gizlenmek için kask taktıkları saptanan suç ortakları "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.