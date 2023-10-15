34 ilde “NARKOGÜÇ” operasyonu: 190 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı.Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda;Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 Zehir taciri taşeronu yakalandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 47.200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 58.000 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı. #Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda: 417 kg skunk 16 kg esrar 2 Zehir taciri yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 600 kg esrar 489 bin kök kenevir 151 bin kök skunk 1 zehir taciri yakalandı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı. #Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif ağırlıkta esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 17 kg skunk ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir taciri yakalandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 12,5 kg esrar 3,5 kg bonzai 0,7 kg metamfetamin ele geçirildi. 7 Zehir taciri yakalandı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 5,5 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 10 kg 116 gr kubar esrar Muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi 64 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 5 ayrı operasyonda: 43,5 kg esrar 4 kg metamfetamin Muhtelif miktarda eroin 2250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda: 10 kg 250 gr skunk Muhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 600 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 1 kg esrar ele geçirildi. 23 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 0,7 kg eroin ele geçirildi. 1 Zehir taciri yakalandı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 2,5 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir taciri taşeronu yakalandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda: Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 15 Zehir taciri taşeronu yakalandı.