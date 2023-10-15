Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne operasyon! Örgüt tetikçilerinden çevre yolunda hain pusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

KAPLAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alındı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri Kaplan mahkemece verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturmada yönetici pozisyonunda bulunan Mutlu Ayaş'ın, örgüte ait eğlence mekânlarının güvenliği koordine ettiği, mekânların kapısında duracak olan güvenlik görevlileri kendisinin seçtiği belirlenmesi üzerine organize ekiplerinin titiz çalışmasında Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yakalanmasın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARI ŞİRKET ÜZERİNDEN AKLADILAR

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün haksız olarak elde ettiği gelirlerin K.T.H., A.A. ve V.M.U. üzerine kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, K.T.H., A.A. ve V.M.U. gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.ile V.M.U adli kontrol ile serbest bırakılırken K.T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT TETİKÇİLERİNDEN ÇEVRE YOLUNDA HAİN PUSU

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren mağdurlarla iletişime geçen Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü yönelik kişiden ifadesini geri çekmesini istedi. Mağdur şikayetini geri almayacağını belirtmesi üzerine Ankara Çevre Yolu üzerinde örgütün tetikçisi Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi şikayetçinin ait aracı takibe aldı. Mağdur olup bitenden habersiz yolda seyir halindeyken arkadan yaklaşan aracın selektör yapması üzerine bir şey olduğunu düşünerek yavaşladı. Arkadan gelen tetikçiler, mağdurun yanından geçerek araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Mağdur çevre yolunun ilk çıkışından kaçarak güzergahta uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin arabada yaptığı ilk incelemede kurşunun arka koltukta kaldığını tespit etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde; Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün tanıklarına yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi yakalanarak gözaltına alındı.

AYHAN BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜ TETİKÇİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden içilerinde lider Ayhan Bora Kaplan ve 2 yönetici ile birlikte 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam edileceği öğrenildi.