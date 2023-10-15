Erdoğan’dan Türk gazetecilere moral telefonu

İsrail 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri takip eden 9 gazeteciyi de öldürdü. Önceki gün Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanların üzerine saldıran İsrail polisinin şiddetine Türk gazeteciler de maruz kaldı. CNN Türk'ten Fulya Öztürk canlı yayında meydana gelen olay sonrası Başkan Erdoğan'ın kendilerini arayarak "Bölgede görev yapan gazetecilerimizin durumunu yakından takip ediyorum. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Kendinize çok dikkat edin" diyerek moral verdiğini söyledi.