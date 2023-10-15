MHP’li yönetici Çırpan evinde ölü bulundu

MHPAntalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan, Muratpaşa ilçesindeki evinde ölü bulundu. Demircikara Mahallesi 1431 Sokak'taki apartmanın giriş katında yaşayan 64 yaşındaki Çırpan'ın kapısı açık olan evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. Yapılan kontrolde Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Daha sonra MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve parti yöneticileriyle adli tıbba gelen İl Başkanı Onur Temel, Çırpan'ın başında darbe izi olduğunu ifade etti.