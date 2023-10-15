MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.