PKK’lı teröristler vekil aracından çıktı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Hazal Karabey ile örgüte katılacağı değerlendirilen ve hakkında kayıp ihbarı bulunan R.T. adlı 2 şüpheliyi yakaladı.Yapılan kontrollerde iki teröristin Ağrı'ya kadar içinde geldikleri otomobilin Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli olduğu, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ ve şoförünün de teröristlere eşlik ettiği belirlendi.Şoför Y.N. tutuklanırken, Bozdağ hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Daha önce de terörist Y.D.'nin HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirlenmişti. Sarısaç'ın otomobilini durduran polis, teröristi araç içinde gözaltına almıştı.