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Giriş Tarihi: 15.10.2023 20:10 Son Güncelleme: 15.10.2023 20:45

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını duyurdu. Hastaneye ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Koca, toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğnuu bildirdirdi.

AA
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

337 POLİKLİNİK, 54 AMELİYATHANE, 374 YOĞUN BAKIM...

Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğu bildiren Koca, şunları kaydetti:

"İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile birlikte kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve iperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
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