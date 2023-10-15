Seyir halinde canlı yayın yapan kamyon şoförüne “Tik Tok” cezası

Sosyal medya uygulaması Tik Tok üzerinden seyir halindeyken canlı yayın açan kargo kamyonu sürücüsü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından durduruldu. Sürücüye hakkında yasal işlem başlatıldı. Anadolu Yakası İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde çalışma yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, seyir halindeki kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığı ile "Tik Tok" isimli sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

JANDARMA YAYINA BAĞLANDI

Yapılan araştırma sonucunda; sürücüsünün kullanıcı adı tespit edildi. Canlı yayına izleyici gibi bağlanan jandarma ekipleri, şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını Takip Et" ve "İlerde Jandarma Var" mesajlarını attı. İlk etapta uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA KABUL ETTİ

Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför, başta inkâr etse de canlı yayın kamera kayıtları ve personelin yaka kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti. Büyük bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Seyir esnasındayken, sosyal paylaşım platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafikte tehlike yaratan kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.

JANDARMADAN TOKAT GİBİ SÖZLER

Sürücüyü durduran jandarma ekiplerinin, "Kaptan bu kadar yük taşıyorsun. Böyle büyük bir araç kullanıyorsun. Ama telefondan canlı yayın yapıyorsunuz" demesi dikkat çekti.