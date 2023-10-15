Yerleşkeler uluslararası hukuka aykırı

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: Uluslararası hukuka göre Filistin'deki İsrail yerleşimi hukuksuz. 'Filistinlilerin dedeleri toprakları sattı' demek, siyonist vahşetin faillerini perdelemektir. Filistin topraklarında kurulan İsrail'in kendisi bile siyasal egemenlik iddialarını, Filistin topraklarında mülk satın alma iddialarına dayandıramıyor. İşgal suretiyle kurulan bir devletin, egemenlik iddiası hiçbir şekilde özel mülkiyete dayandırılmaz.
İSRAİL'İN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM NİYETİ YOK
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay:
İsrail BM kararlarını
çok uzun zamandan beri tanımıyor.
1967'de alınan BM kararlarına dönmeye
niyetleri yok. Çift devletli
bir durum istemiyorlar. Batı
Şeria ve Doğu Kudüs'ün
neredeyse 4'te 3'lük
kısmı işgal edilmiş.