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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Yerleşkeler uluslararası hukuka aykırı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Yerleşkeler uluslararası hukuka aykırı
Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: Uluslararası hukuka göre Filistin'deki İsrail yerleşimi hukuksuz. 'Filistinlilerin dedeleri toprakları sattı' demek, siyonist vahşetin faillerini perdelemektir. Filistin topraklarında kurulan İsrail'in kendisi bile siyasal egemenlik iddialarını, Filistin topraklarında mülk satın alma iddialarına dayandıramıyor. İşgal suretiyle kurulan bir devletin, egemenlik iddiası hiçbir şekilde özel mülkiyete dayandırılmaz.

İSRAİL'İN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM NİYETİ YOK
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay: İsrail BM kararlarını çok uzun zamandan beri tanımıyor. 1967'de alınan BM kararlarına dönmeye niyetleri yok. Çift devletli bir durum istemiyorlar. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün neredeyse 4'te 3'lük kısmı işgal edilmiş.
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Yerleşkeler uluslararası hukuka aykırı
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