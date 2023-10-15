Yerleşkeler uluslararası hukuka aykırı

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş: Uluslararası hukuka göre Filistin'deki İsrail yerleşimi hukuksuz. 'Filistinlilerin dedeleri toprakları sattı' demek, siyonist vahşetin faillerini perdelemektir. Filistin topraklarında kurulan İsrail'in kendisi bile siyasal egemenlik iddialarını, Filistin topraklarında mülk satın alma iddialarına dayandıramıyor. İşgal suretiyle kurulan bir devletin, egemenlik iddiası hiçbir şekilde özel mülkiyete dayandırılmaz.İsrail BM kararlarınıçok uzun zamandan beri tanımıyor.1967'de alınan BM kararlarına dönmeyeniyetleri yok. Çift devletlibir durum istemiyorlar. BatıŞeria ve Doğu Kudüs'ünneredeyse 4'te 3'lükkısmı işgal edilmiş.