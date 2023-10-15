Zafer Partisi teşkilatı topluca MHP’ye geçti

Adana'da Zafer Partisi'nden istifa eden eski Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa'nın da aralarında bulunduğu 87 kişi düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. MHP Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende teşkilattan 87 kişiye MHP rozeti takıldı. Törende konuşan Ayhan Binboğa, istifaların ve MHP'ye geçişlerin sebeplerini anlattı. Binboğa, "Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta eğer Zafer Partisi'nin bir milletvekili adayı 'Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin' deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. İlkeli duruşumuzla birlikte istifa süreci bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.