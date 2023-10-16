Haberler Gündem Haberleri "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 16.10.2023 21:23

"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA
500 bin Filistinlinin Türkiye’ye alınacağı iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

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"500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı" iddialarına yalanlama
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