Ankara 2 No’lu Barosu’ndan Gazze açıklaması: Hedef alınan yerlerle savaş suçu işleniyor

Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin zulmüne ilişkin basın açıklaması yayımlandı. Son yaşanan olayların, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırgan, işgalci ve soykırım politikalarının son halkası olduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde dayanışma içerisinde olduğumuz Filistin halkına yönelik İsrail Devletinin sürdürdüğü hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkım, Gazze'deki elektrik akımının kesilmesi, su vanalarının kapatılması, gıda ve her türlü zorunlu ihtiyacın girişinin engellenmesi şeklindeki uluslararası hukuka aykırı tam abluka, İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskı, zulüm, yargısız infazlar, can ve mal tehditleri, İsrail'in soykırım amacının tezahürü olan Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk ve sivillerin öldürülmesi ve bölgede barış ve güvenliğin bozulması insan hakları savunucusu olan herkesi derinden etkilemektedir" denildi.

BİR ÇOK ÜLKE BU ZULME SESSİZ



Ankara 2 No'lu Baro, yıllardır süregelen insan haklarına aykırı olan söz konusu duruma Birleşmiş Milletler ve birçok ülkenin sessiz kaldığına dikkat çeken açıklamasında, "1947 yılından bugüne İsrail, Filistin topraklarının büyük bir bölümü işgal etmiş, sistematik katliamlarla yüz binlerce Filistinliyi öldürmüş, özellikle Gazze'de 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere iki buçuk milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir. Son bir haftadır Gazze'nin yoğun bombardımana tabi tutularak binlerce sivilin ölümüne sebep olunması sonucu bölgede ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde milyonlarca insanın vatanından sürgün edilmesi, yüz binlerce sivilin katledilmesi ve yüzlerce yerleşim yerinin tahrip edilmesi savaş suçu olmakla birlikte, olağanüstü önlemlerin alınmasında geç kalınmış bir insanlık suçudur. İsrail ordusu tarafından Filistin şehirlerinin havadan bombalanarak sivillerin evlerinin başlarına yıkılması, cami, okul, hastane gibi yerlerin doğrudan hedef alınması kabul edilemez savaş ve insanlık suçudur. Başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin, küresel kuruluşların, STK ve basın yayın organlarının bu saldırıları görmezden gelmesi, İsrail'in işgal politikasını desteklemekten başka anlam taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"



Sivillerin katledilmesinin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını savunduklarını aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 2 No'lu Barosu olarak, bu düşüncenin tam olarak karşısındayız. Dünyanın neresinde ve ne konumda olursa olsun sivillerin katledilmesinin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını savunuyoruz. Bu konuda, Birleşmiş Milletleri; İsrail'in, Filistin topraklarını haksız işgaline yönelik eylemlerine karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararları almaya ve uygulamaya davet ediyoruz. ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı uluslararası hukuku hiçe saymasını ve her seferinde görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Bütün dünyanın ve başta İsrail'in, Filistin'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyması gerekmektedir.



İsrail'in son saldırıları sebebiyle Gazze halkı elektrik, su, akaryakıt ve temel gıda maddelerinden mahrum kalmış, on binlerce insanın evi yıkılmıştır. Bu kapsamda bir an evvel Birleşmiş Milletlerden, Cenevre Sözleşmesi kapsamında insani yardım koridorları açılmasını; denizden, havadan ve karadan insani yardımların ulaştırılmasını sağlanmasını insanlık namına istiyor ve talep ediyor, bu hususlar için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ediyoruz. Ülkemizin barışın tesisine ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarının yanındayız. Bu kapsamda yıllardır olduğu gibi her zaman Mescid-i Aksa ve Filistin halkının bekası için gerekenin yapılacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Buradan, tüm başkent barolarını; savaş suçlarının tespiti ve yaşanan bu dramın sona ermesi, İsrail'in insan haklarını yok sayarak sürdürdüğü ölçüsüz saldırıları durdurması için baro olmanın gereklerini yapmaya çağırıyoruz. Ankara 2 No'lu Barosu olarak Filistin halkının haklı bağımsızlık mücadelesinin yanında olduğumuzu ve insan haklarına aykırı her türlü eylemin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."