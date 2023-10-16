BBC, İsrail’in savaş suçu işlediğini sansürledi! BBC muhabirinin yayınını kesti...

GAZZE'DE 'ÖLDÜ', İSRAİL'DE 'ÖLDÜRÜLDÜ'

İngiliz merkezli BBC ise en çok tepki çeken medya kuruluşlarından biri oldu. BBC'nin İsrail'in Gazze saldırılarına dair kullandığı haber dili tepkiyle karşılandı. Çünkü Gazze'deki Filistinliler için "öldü" ifadesini kullanırken, İsrail'deki ölenler için "öldürüldü" ifadesi kullanılıyor. BBC'nin sosyal medya paylaşımındaki haber duyurusunda da İsrail'in hava saldırılarında 500'den fazla kişinin 'öldüğü' belirtildi. Hamas'ın cumartesi başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişinin ise 'öldürüldüğü' ifade edildi.

BBC BİNASINA KIRMIZI BOYA ATILDI!

BBC'nin İsrail'in katliamını haber dilinde bile savunur şekilde aktarması sonrasında BBC binasına bir eylem de gerçekleştirildi. Londra'da bir grup aktivist, BBC binasına kırmızı boya fırlatarak BBC'yi protesto etti. Bina girişine kırmızı boya atılarak Gazze'deki Filistinli Müslümanların kanı sembolize edilip BBC'nin savaş suçunu desteklediği ima edildi.