BBC, İsrail’in savaş suçu işlediğini sansürledi! BBC muhabirinin yayınını kesti...

İşgalci İsrail'e Hamas'ın düzenlediği saldırı sonrasında İsrail, Gazze'ye sivilleri gözetmeksizin başlattığı katliam saldırılarına 10. gününde de devam ediyor. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından suyun, elektriğin kesildiği ve sınır kapılarından herhangi bir insani yardımın geçişinin sağlanamadığı Gazze'de Filistinliler açlık ve susuzluğun yanı sıra İsrail'in bombardımanları arasında yaşam mücadelesi veriyor. Ekipman eksikliğinden kaynaklı bombaların yıktığı binalardaki sivillere ise henüz ulaşılabilmiş değil.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın en son verilerine göre ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın, 2 bin 329 sivil İsrail tarafından öldürüldü. 9 bin 42 sivilin ise yaralandığı biliniyor. Ancak bu sayıların belirlenebilenler olduğu düşünüldüğünde sivil kayıpların daha da artacağı değerlendiriliyor. Batı hükümetleri ise gözlerini sivillerin yaşadığı drama kapamış durumda. Hükümetler gibi medyası da Gazze'deki Filistinli Müslümanların İsrail tarafından adeta soykırıma maruz bırakılmasını ve savaş suçu işlendiği gerçeğini ekranlarına taşımaktan imtina ediyor.
GAZZE'DE 'ÖLDÜ', İSRAİL'DE 'ÖLDÜRÜLDÜ'
İngiliz merkezli BBC ise en çok tepki çeken medya kuruluşlarından biri oldu. BBC'nin İsrail'in Gazze saldırılarına dair kullandığı haber dili tepkiyle karşılandı. Çünkü Gazze'deki Filistinliler için "öldü" ifadesini kullanırken, İsrail'deki ölenler için "öldürüldü" ifadesi kullanılıyor. BBC'nin sosyal medya paylaşımındaki haber duyurusunda da İsrail'in hava saldırılarında 500'den fazla kişinin 'öldüğü' belirtildi. Hamas'ın cumartesi başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişinin ise 'öldürüldüğü' ifade edildi.
BBC BİNASINA KIRMIZI BOYA ATILDI!
BBC'nin İsrail'in katliamını haber dilinde bile savunur şekilde aktarması sonrasında BBC binasına bir eylem de gerçekleştirildi. Londra'da bir grup aktivist, BBC binasına kırmızı boya fırlatarak BBC'yi protesto etti. Bina girişine kırmızı boya atılarak Gazze'deki Filistinli Müslümanların kanı sembolize edilip BBC'nin savaş suçunu desteklediği ima edildi.
BBC, BEYAZ FOSFORU GİZLEDİ, MUHABİRİNİN YAYININI KESTİ
Haber dili dışında İsrail'in savaşlarda yasaklanan beyaz fosforlu top mermileri kullanmasını da kanalın yayınlarında dillendirmediği iddia edildi. En son dün BBC kendi muhabirinin yaşanan katliama dayanamayarak İsrail'in Filistinli Müslüman sivillerin üzerine yasaklanmış olan beyaz fosforlu top mermileri attığını canlı yayında ifade etti. Ancak BBC, muhabirinin bu ifadeleri üzerine yayını anında kesti.
BBC'den muhabirine "fosfor" sansürü! | Video
UMED: "KATLİAMI ÖRTBAS EDİP TARAF TUTMAK YAYIN YAPMAK DEĞİLDİR"
BBC muhabirinin bu sözleri sonrasında teknik aksaklık yaşandığı ifade edilerek BBC yayınının kesildiğini iddia edip ekranlarında "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" denildi. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) skandala ait görüntüleri paylaşıp, "BBC, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti. Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir. Şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıtı Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada da BBC'ye tepki gösterenler yayının kesildiğini gösteren anın videosunu paylaşarak tepkilerini dillendirmeye devam ediyor.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ KANITLARI YAYINLAMIŞTI
Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Müdahale Programı, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını duyurmuştu. Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotolar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ispatlamıştı. Uluslararası Af Örgütü, Sderot kentine konuşlanmış obüslere ait fotoğraflarda "beyaz fosfor bazlı mühimmat" etiketli top mermileri yer aldığını gösteren fotoğraf kareleri ve yasaklı beyaz fosfor top mermilerinin kullanıldığını gösteren videoları kamuoyu ile paylaşmıştı.
BEYAZ FOSFOR NEDİR?
Savaşlarda kullanılması yasak olan beyaz fosfor uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı da yasak. Çünkü çok tehlikeli bir silah olarak görülen beyaz fosfor top mermileri geniş bir alanda yayılıyor ve tek tek patladıktan sonra çıkan dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açıyor. Sivillerin yoğunluklu olduğu Gazze'de de küçük bir alanda 2,5 milyon insanın yaşadığı düşünüldüğünde İsrail'in savaş suçu işlediği ortaya çıkıyor. Beyaz fosfor top mermilerinin sonuçları ise tedavi edilemeyecek cinsten. Acılı bir ölüme neden olurken ayrıca ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabiliyor. Beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor ve bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara da yol açıyor.